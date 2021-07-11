İsrail’den çarpıcı karar: Üçüncü doz BioNTech aşısına onay çıktı

Türkiye’de de üçüncü doz aşı tartışması devam ederken İsrail’den dikkat çekici bir karar geldi… İsrail yönetimi, daha önce iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bazı bireylerin üçüncü doz aşı olmasına onay verdi.

Delta varyantının hızla yayıldığı ülkede yetkililer özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylere üçüncü doz aşı yapılmasına yeşil ışık yakıldığı açıklandı. Delta varyantı sebebiyle son bir ay içerisinde tek hanede seyreden vaka sayısının günlük 450’lere çıktığı İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, “Bu karar hemen yürürlüğe girecek. İki do Pfizer/BioNTech aşısı olup bağışıklığı zayıf olanlar üçüncü doz aşı olacak” dedi.

Yetkililer henüz halkın geri kalan kısmının üçüncü doz olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Kan radyo istasyonuna konuşan Horowitz, “Halen bu konuda net bir karara varmadık ve konuyu inceliyoruz” dedi.

Corona virüsü aşılama sürecine ilk başlayan ülkelerden biri olan 9.3 milyon nüfuslu İsrail’de şu an yaklaşık 5.7 milyon insan tek doz aşı oldu.

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