KKTC’de 15 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00’den 15 Şubat saat 05.00’e kadar elzem ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Alınan kararlar ise şu şekilde paylaşıldı:

* Bu gece 20.00’den itibaren 15 Şubat’a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı.

* Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları’nın verdiği bütün izinler iptal edildi. Bankalar 8-12 Şubat’ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.

SON 24 SAATTE 80 YENİ VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu duyurarak, 69'u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 584'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti. Vakalardan 21'i başkent Lefkoşa, 49'u Girne, 5'i Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt Bölgesi’de tespit edildi. (DHA)

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