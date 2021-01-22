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Senato onayladı! Pengaton’un başına ilk kez siyahi bir komutan getirildi

ABD’de siyahi emekli General Lloyd Austin'in Savunma Bakanı olarak atanması Senato’da oy çokluğu ile kabul edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:16, 22/01/2021
Haberler Dünya
Senato onayladı! Pengaton’un başına ilk kez siyahi bir komutan getirildi

Geçtiğimiz gün ABD Kongre Binası’nda yemin ederek Başkanlık görevini Donald Trump’tan devralan Joe Biden, ilk kez Pentagon'un başına siyahi bir komutan getirdi.

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Genel Merkezi olarak bilinen ve Silahlı Kuvvetlerin bütün kararlarının alındığı yer olan Pentagon için Biden 4 yıl önce emekli olan General Lloyd Austin’ı seçti.

General Lloyd Austin’in Savunma Bakanı olarak atanması Senato'da oy çokluğu ile kabul edildi.

Emekli olmadan önce ABD Merkez Komutanlığı'nı yöneten Austin başkan yardımcılığı döneminde Biden ile birlikte çalışmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:19:15,