Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı gün için geri sayım başladı

MEB tarafından paylaşılan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim ile "okullar ne zaman açılacak" sorusu yanıt buldu. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasıyla birlikte yeni dönemde öğrenciler toplamda 182 gün eğitim görecek.

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MEB’in açıkladığı takvime göre; birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Görevinden ayrılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama şu şekilde; “Eğitim ailemiz, telafi etkinlikleri ve yeni dönemin hazırlıklarıyla yoğun bir yaz geçiriyor. 6 Eylül’de, okullarımızda öğrencilerimizle buluşmak, öncelikli çabamızdır.”

Bakan Selçuk, Mersin programı kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası ‘Telafide ben de varım' etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise “Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması” şeklinde yanıt verdi. (DHA)