Pamukkale Üniversitesi’nde skandal final sorusu…

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine finallerde iki skandal soru yöneltti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü birinci sınıflarda final dönemi sorusu olarak öğrencilerin karşısına önce “Türk savcılığı ülkenin üst mahkemesinden hangi Kürt yanlısı ana muhalefet partisinin yasaklanmasını istedi” sorusu çıktı.

Sorunun yanıt seçenekleri ise sırasıyla İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi ve Ak Parti olarak gösterildi.

Öğrencileri şoke eden bir diğer soruda ise hangi kurumun Kürt yanlısı muhalefet partisini yasaklayabileceği soruldu. Cevaplarda Yargı Uyuşmazlıkları Mahkemesi, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay seçenekleri yer aldı.

“DERSE NE İLGİSİ VAR?”



Denizli'de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum soruların derslerle ilgili olmadığını eğitimin siyasete alet edildiğini ifade ederek; “Hükümet bölücü, ayrıştırıcı düşüncesinin tohumlarını hayatımızın her alanında ekmeye çalışıyor. Toplumu bölerek, kutuplaştırarak iktidarlarının devamını sağlamaya çalışıyor. Hangi parti ya da etnik grup olursa olsun, ilgisiz bir sınav içinde yer almamalıydı. Zaten ekonomik sıkıntılar ve salgın nedeniyle gergin durumdaki toplumu daha da öfkelendirmenin kimseye faydası olmaz. Bunu her yerde her fırsatta yapıyorlar. Bugün üniversitede bir sınav sorusunda karşımıza çıktı. Sevgisiz, hoşgörüsüz, anlayışsız, empati yoksunu bu anlayışı kabul etmiyoruz. Binlerce yıldır kardeşçe birlikte yaşamış bu toplumu kendi siyasi rantları için ayrıştırma düşüncesinde olanlar dün başaramadılar bu gün de başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.