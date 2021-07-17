YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM tarafından verilen bilgiye göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklar.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.

Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

EN ÇOK KONTENJAN ÖN LİSANSTA

ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; Devlet üniversiteler toplam kontenjan 852 bin olarak belirlenirken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 171 bin oldu.

4 yıllık bir lisans bölümünde tercih yapacak olanlar için 494 bin kişilik yer bulunurken, 2 yıllık önlisansta toplamda 492 bin kişilik yer ayrıldı.