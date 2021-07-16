YKS tercih kılavuzu: 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları…

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları belli oldu. Adaylar YKS tercihleri yaparken hangi okulun kaç kontenjanı var ve üniversite taban puanı nedir sorularının yanıtını için kılavuza başvuracak. Hatasız tercih yapmak ve istediği üniversite bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler baştan taban puanları ve başarı sıralamaları olmak üzere tüm ayrıntıları incelemeye başladı.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

EN ÇOK KONTENJAN ÖN LİSANSTA

ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; Devlet üniversiteler toplam kontenjan 852 bin olarak belirlenirken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 171 bin oldu.

4 yıllık bir lisans bölümünde tercih yapacak olanlar için 494 bin kişilik yer bulunurken, 2 yıllık önlisansta toplamda 492 bin kişilik yer ayrıldı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.