7.5 milyon lira harcayıp Mini Mardin yapacaklar

2020 yılında Türkiye'nin en yoksul dört ili arasında yer alan Mardin'de belediye yeni bir proje başlattı. 1 milyar 26 milyon TL borcu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, 7.5 milyon lira harcayarak “Mini Mardin” projesi yapma kararı aldı.

Projede, tarihi ve kültürel yapılar taşlara işlenerek karayolları kenarında sergilenecek. Duvarlara rölyef kabartmalar yapılacak. 420 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindeki alanda, Mardin ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel mekanların minyatürleri yer alacak. Projenin 17 Eylül 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.

Proje için ihaleye çıkıldı, 11 Mayıs 2021'de 7 milyon 564 bin 267 TL'lik sözleşme imzalandı. Belediye, projeye ilişkin “Vatandaşlarımıza ve şehre gelen misafirlere, Mardin'de bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imaj kalitesine katkı sağlayacak” açıklaması yaptı.