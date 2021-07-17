ABD Hazine Bakanı Yellen’den ‘sabitkoin’ hamlesi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, politika yapıcıların artan incelemesiyle karşı karşıya olan ve hızla büyüyen bir dijital para grubu olan sabitkoinlerde (stablecoin) “kurumlar arası çalışmayı” görüşmek üzere önümüzdeki hafta düzenleyicilerle bir araya geleceğini duyurdu.

ABD’NİN STABİLKOİN İLGİSİ

Dolara veya geleneksel para birimlerine endeksli bir dijital para türü olan sabitkoinlerle ilgili ABD’li ekonomi yetkililerinin hamleleri sürüyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmiş, kripto paralardansa sabitkoinlerin daha fazla ilgi çekebileceğini söylemişti.

“DÜZENLEME İHTİYACI VAR”

Powell’ın açıklamasının ardından bir hamle de Yellen’den geldi. Yellen açıklamasında “Düzenleyicileri bir araya getirmek, kullanıcılar, piyasalar veya finansal sistem için oluşturabilecekleri riskleri azaltırken, sabitkoin potansiyel faydalarını değerlendirmemizi sağlayacak.” dedi.

Yellen, Hızla büyüyen dijital varlıklar, bu sektörün düzenlenmesi ve yeni otoriteler için herhangi bir tavsiyenin geliştirilmesi konusunda işbirliği ihtiyacı doğuruyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, toplantının Pazartesi günü gerçekleşeceği ve Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu’ndan temsilcilerin katılacağını duyuruldu.

SABİTKOİN NEDİR?

Sabitkoin, tıpkı kripto paralar gibi blok zinciri teknolojisini kullanan ama genellikle değeri başka bir geleneksel para birimine ya da değerli bir varlığa sabitlenmiş yeni bir kripto para türüne verilen isim. En bilinen sabitkoinlerden biri, değeri ABD dolarına eşlenik olması öngörülerek oluşturulan Tether.

Kripto paraların aşırı iniş ve çıkışlarından mustarip olanların tercih ettiği belirtilen bu dijital enstrümanda, dolaşımdaki toplam sabit para sayısının, yedekte tutulan varlıklar tarafından desteklendiği varsayılsa da karşılık konusundaki tartışmalar hala devam ediyor.

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