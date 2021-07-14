Dolar kaç TL? 14 Temmuz 2021 Döviz kurları

Amerika Merkez Bankası, TÜFE verilerini açıkladı. 5.4 oranın yükseliş gözlemlenirken gece saatlerinde Dolar/TL paritesinde hafif bir düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde toparlanan döviz kurları, 0.01-0.49 oranında yükselişe geçti.
Dolar, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,62 TL, satış 8,62 TL. Yükseliş oranı % 0,6.
Euro, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,16 TL, satış 1017 TL. Yükseliş oranı % 0.32.
İngiliz Sterlini, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,94 TL, satış 11,95 TL. Yükseliş oranı % 0.19.
İsviçre Frangı, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,40 TL, satış 9,41 TL. Yükseliş oranı % 0.11.
Kanada Doları, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,89 TL, satış 6,89 TL. Yükseliş oranı % 0.1.
Rus Rublesi, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1164 TL, satış 0,1164 TL. Yükseliş oranı % 0.49