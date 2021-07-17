Fon girişi yok düşüş kalıcı değil

Bayram nedeniyle nakit isteği hem borsada hem de kurda düşüşe neden oluyor. Dolar kuru dün 8.4950 lira son bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve haftayı 8.5250 liradan tamamladı. Borsa ise bayram öncesi son tam işlem gününde 1.360 puan desteğinde tutunmaya çalıştı. Türk Lirası (TL) temmuz başından bu yana dolar karşısında yüzde 2.10 değer kazancıyla gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar bu değer kazancını çok güvenilir ve kalıcı bulmuyor. Bayram tatili öncesinde yurtiçi yerleşiklerin TL talebi düşüşte etkili oluyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yükselişin “geçici” açıklaması gelişmekte olan para birimlerini destekliyor.

DÖNEMSEL ÇÖZÜLME

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, bayram öncesi nakit ihtiyacı nedeniyle yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarında çözülmeden kaynaklı döviz kurlarında son birkaç gündür düşüş gözlendiğini söyledi. Şengül, “Yeni fon girişi olsaydı döviz kurlarındaki gerilemenin kalıcı olduğunu söyleyebilirdik ama dönemsel bir ihtiyaç nedeniyle döviz tevdiat hesaplarında çözülme var. Küresel enflasyon beklentilerinin durulduğu, erken seçim gibi politik risklerin gerçekleşmediği ve turizm gelirinin devam ettiği varsayımlarında herhangi bir sapma olmazsa temmuz ve ağustosta TL'de aşırı değer kayıpları görmeyiz” dedi.

“TL'nin performansına şüpheyle yaklaşıyorlar”

Dolar geçen yıl bugünlerde Merkez Bankası'nın döviz satışının etkisi ile 6.85 liraya demir atmıştı. Bu yıl da bir süredir 8.60-8.70 lira arasında yatay seyrini sürdürüyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks, sosyal medya hesabında TL'nin temmuz ayı performansının küresel sermaye piyasalarında şüpheyle karşılandığını söyleyerek, döviz satışı ile kura müdahalenin söz konusu olup olmadığını gündeme getirdi. Brooks, “Bir yıl önce döviz rezervleri azaldığında liradaki istikrar devalüasyona dönüştü” dedi. Ekonomistler ise kurdaki dengeyi döviz arzındaki artışa ve döviz talebinin durmasına bağlıyor.

Riskli piyasalarda iştah arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta ekonomik koşulların henüz bir teşvik azaltmayı garanti etmediğine dair yorumlarda bulunduğunu, bunun da riskli piyasalarda iştahı artırdığına işaret eden Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, “TL, yüksek faizli para birimi ve gelişenler arasında iyi performe etti. TL volatilitesini artıracak bir erken gevşeme döngüsü endişesi sıkı para politikası ve enflasyon üzeri faiz söylemiyle öteleniyor” dedi.