Gelir kaybı destek ödemeleri bugün başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Belçika 2. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) imza törenine katıldı.

Belçika Başbakan Yardımcısı Sophie Wilmes’in de katıldığı imza töreninde konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ve Belçika arasındaki iş birliği açısından çok önemli ve faydalı bir mekanizma olan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısının pandemi şartlarına rağmen video konferans yoluyla da olsa gerçekleştirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın destek açıklamalarını esnaf nasıl karşıladı?

Pekcan, ”Belçika, ticari ve ekonomik yönden ülkemiz için daima önemli ülkelerden birisi olmuştur. 2020 yılında pandemiye rağmen Belçika ile ikili ticaretimizde artış yaşadık. İkili ticaret hacmimizi 6.6 milyar dolardan 7.3 milyar dolara yükselttik. Pandemiye rağmen sağlanan bu artış esasen iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin önemli bir göstergedir. Biz de bu gerçekten hareketle karşılıklı iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde kullanarak ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı umuyoruz” dedi.

DESTEK ÖDEMELİ BUGÜN BAŞLADI

Gelir kaybı desteğinin ödenmesine dair bir takvim olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Pekcan, ”Bugün itibarıyla gelir kaybı destekleri ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayının ödemelerine başladık. Bundan sonra da ocak, şubat, mart bunları ödemeye devam edeceğiz” dedi. (İHA)