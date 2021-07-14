Gözler bugün Merkez’de: Bloomberg ve Reuters’tan faiz analizi

Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. 20 Mart'ta göreve atanan Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizi sabit tutması bekleniyor.

Naci Ağbal, politika faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltme kararından iki gün sonra 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı tarafından kovulmuştu. Kovulma kararı sonrası dolar/TL kurunun 7,20'den 8,40'a fırlaması ve yüksek seviyelerde kalması, enflasyonu da yüksek seviyelerde tutan başlıca faktör olmuştu.

Bugünkü PPK toplantısına ilişkin Bloomberg ve Reuters'tan dikkat çeken analizler geldi.

‘ENFLASYON ERDOĞAN'IN YAZ İNDİRİMİNE İMKAN VERMİYOR'

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, “Türkiye'de enflasyon Erdoğan'ın yaz faiz indirimine imkan vermiyor” başlıklı haberinde, TCMB'nin faizi sabit tutmasının beklendiğini aktardı ve “Zayıf TL ve artan fiyatlar, yılın son çeyreğinden önce faiz indirimini uzak ihtimal haline getiriyor” denildi.

Bloomberg'in anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin bugünkü toplantıda yüzde 19'da sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. Başka bir ankette, 14 analistin çoğu faiz indirimi için son çeyreğe işaret ederken, dört analist üçüncü çeyreğe, bir analist Ocak 2022'ye, bir analistse Ağustos 2021'e işaret etti.

‘OLASILIĞI DÜŞÜRDÜ’

Türkiye'de enflasyonun, artan küresel emtia fiyatları ve karantina kurallarının gevşetilmesiyle birlikte haziranda tüm beklentileri aşarak yüzde 17,53'e yükseldiğini hatırlatan ajans, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ya da ağustos ayı için istediği faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü vurguladı.

Bloomberg, Ağbal'ın kovulup Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanı olarak atanmasından bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 15'i aştığını ve bu değer kaybının Kavcıoğlu'nun gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde pozitif reel faizi koruma, yüzde 5'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı para politikasını sürdürme sözüne rağmen yaşandığını aktardı.

YABANCI BANKALARDAN FAİZ TAHMİNLERİ

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, ilk faiz indiriminin 100 baz puan olmasını ve bununda eylülde, yani turizm kaynaklı girişlerin döviz piyasasını desteklediği dönem, gerçekleşmesini bekliyor. Banka, enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda indirimin 50 baz puan olabileceğini ya da indirimin son çeyreğe ertelenebileceğini belirtiyor.

Deutsche Bank ekonomisti Fatih Akçelik ise enflasyondaki ve enflasyon beklentilerindeki artışa işaret ederek “Yakın dönemde faiz indirimi için alan yok” diyor ve indirim başlangıcı olarak ekim ayına işaret ediyor. Banka, ilk faiz indiriminin 50 baz puan olmasını öngörüyor

Bloomberg ayrıca, TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu için enflasyon beklentisinin yüzde 15,6'ya yükseldiğini, bankanın kendi tahmininin ise yüzde 12,2 olduğunu hatırlattı. TCMB, enflasyon tahminini 29 Temmuz'da güncelleyecek.

REUTERS: ABD ENFLASYONU PİYASALARI ETKİLİYOR

İngiliz haber ajansı Reuters da, ABD enflasyonu sonrası dolar/TL kuru 8.6 seviyesinin altından yukarı yönlü hareket ederken bugün piyasada TCMB'nin faiz kararının beklendiğine işaret etti.

Asya borsaları, ABD’deki Haziran ayı enflasyonunun son 13 yılın en yüksek artışını kaydetmesiyle gerilerken piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) salgın dönemi canlandırma desteğini beklenenden erken sonlandırabileceği görüşü güç kazandı.

Dolar, ABD’de enflasyonun yükselmesi sonrası Fed’in para politikasında beklenenden daha hızlı sıkılaştırmaya gidebileceği yönündeki beklentilerle euro karşısında üç ayın, yen karşısında bir haftanın zirvesine çıktı.

Geçen haftadan beri 8.59-8.73 dar bandında işlem gören dolar/TL bu haftaya da yatay bir seyirle başladı. Kur saat 0836 itibarıyla 8.6200/8.6325 seviyesindeydi. Euro/TL 10.1591/10.1747, sepet bazında TL 9.3896/9.4036 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 388/392 baz puan seviyesinden kapandı.

TCMB faiz kararı sonrası ise Piyasaların gözü Fed Başkanı Jerome Powell’in bugün ve yarın ABD Kongresi’nde yapacağı yarıyıl konuşmasında olacak. Bu konuşmada Fed’in artan enflasyonu durdurmak için daha agresif adımlar atıp atmayacağı hakkında ipuçlarına bakılacak.

Hazine ise bugün kurumsal yatırımcılara iki yıl vadeli dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

PİYASA MESAJLARA ODAKLANDI

Türkiye’de enflasyondaki yükselişin ardından TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi TL’ye bir miktar destek olurken, neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri geçen hafta yükselen dolar karşısında değer yitirdi.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı bugün politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Yurtiçinde enflasyonun Haziran ayında kaydettiği sürpriz artışın ardından TCMB’nin ilk faiz indirimini ne zaman yapacağı tahminleri neredeyse tamamen yılın son çeyreğine ötelenirken, Reuters anketine katılan dört kurum artık bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirtti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla kısa süre önce yaptığı toplantıda enflasyonda bu ve önümüzdeki ay oynaklıklar olabileceğini ve Merkez Bankası’nın enflasyonda üçüncü çeyrek sonu ile dördüncü çeyrek başında belirgin düşüş olacağı beklentisini koruduğunu söylemişti.

ENDİŞE DEVAM EDİYOR

Reuters'ın haberinde “TCMB’nin açıklamalarına rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini hâlâ taşıyorlar” dendi.

TCMB’nin bu hafta faizleri sabit tutması beklenirken piyasalar daha çok PPK metnindeki değişiklikler ile yapılacak sözlü yönlendirmelere odaklanacak.

Reuters anketinde ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı tahminlerinde yılın son çeyreği ağırlığını daha da artırırken, öngörülen faiz indirimlerinin eskisine kıyasla daha küçük olacağı da tahmin edildi.

Daha önce faiz indirimi öngören dört kurum ise artık bu yıl faizlerde bir değişiklik beklemediğini belirtti. Haziran ayında yapılan bir önceki ankette bu yıl indirim beklemeyen katılımcı bulunmuyordu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’nin bugün bir adım atması gerekirse bu faiz artışı yönünde olmalı. Bu da verilen mesajlara göre değerlendirilen bir konu değil. Bu nedenle bugün faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak siyasilerin düşük faiz istekliliği nedeniyle bankanın bir an önce faiz indirimi yapmak istediği yönündeki endişeler de piyasadan silinmiş değil” dedi ve ekledi:

“TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinden bu ay olmasa da önümüzdeki aydan ya da Eylülden itibaren sınırlı da olsa indirim yapılması endişesi var. Bu beklenti enflasyondaki düşüşten değil siyasilerin düşük faiz isteğinden kaynaklanıyor. Bugünkü PPK’da önümüzdeki aylar için indirim yapılıp yapılmayacağına dair mesajları takip edeceğiz.”

JPMORGAN SON ÇEYREKTE BEKLİYOR

JPMorgan’ın son raporunda “Haziran (enflasyon) verisinden sonra ilk faiz indirimi beklentimizi Eylül ayından Ekim ayına öteliyoruz. Artık bu sene üç kere 100 baz puanlık faiz indirimi yerine aynı sayıda 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz” denilmişti.

Bankacılar makro gerçekleşmelerin ancak sınırlı indirimlere olanak tanıyabileceğini, bunun da enflasyonla mücadelede yeni zorluklar getireceğini belirtiyorlar. Süreçte endişe edilen en önemli unsur ise erken faiz indirimlerinin TL’de yeni değer kayıplarını beraberinde getirerek yeni faiz artışı ihtiyacını tetiklemesi ihtimali. Siyasilerin faiz artışlarına olumsuz bakış açısı nedeniyle bu ihtimal yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

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