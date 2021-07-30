Hizmet üretici enflasyonu haziranda rekor kırdı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı, dün yaptığı açıklamada şirketlerin yüksek oranda zam yapmalarından şikayet etmiş ve “makul oranda zam yapın” çağrısı yapmıştı. Veriler, hizmet sektöründe zamların rekor kırdığını gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,40 artış gösterdi.

Böylece 2017 bazlı endekste yıllık artışta haziranda yüzde 34,07’lik oranla rekor kırıldı.

Haziranda aylık artışta da yüzde 6,61’lik oranla Ağustos 2018 sonrasındaki en yüksek seviye kaydedildi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

EN SERT ARTIŞ GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 34,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 98,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,60, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,91 artış gerçekleşti.



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,06, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,51 artış gerçekleşti.

SU YOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETİ FİYATI KATLANDI

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1,72, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,89, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetlerinde yüzde 9,13 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 99,15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 98,73, konaklama hizmetleri yüzde 67,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



H-ÜFE sektörlerinden bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,77, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,69, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 61,82, konaklama hizmetleri yüzde 18,12, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

İlginizi Çekebilir TCMB Başkanı: Enflasyonla mücadelede yalnız bırakıldık