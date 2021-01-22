TCMB Para Politikası Kurulu’nun dünkü kararlarını değerlendiren JP Morgan, beklentilere paralel olarak TCMB’nin politika faizini yüzde 17 seviyesinde tuttuğunu, ancak PPK sonrası yapılan açıklamada beklentilerden daha şahin bir tonun kullanıldığı tespitinde bulundu.

Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine başlamak için yerli yatırımcıların tersine dolarizasyonunu görmek istediğini belirten JP Morgan, TCMB’den ilk faiz indirimi beklentisini öteledi ve beklediği toplam faiz indirimi miktarını azalttı.

KULLANILAN İFADELER ETKİLİ OLDU

PPK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada kullanılan, “Sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar verilmiştir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ifadelerine dikkat çeken JP Morgan, TCMB’nin şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırma çabaları çerçevesinde enflasyonda kalıcı bir düşüşü teyit edecek ve TCMB’yi para politikasını gevşetmeye yönlendirecek faktörler konusunda bir netleşme sağlamasının da önemli olduğunu vurguladı.

“YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ”

JPMorgan, “Biz, bu şahin ifadelerin ve açıklama ile iletilen bilgilerde iyileşme, ilerlemenin TCMB’ye ve politikalarına yatırımcı güveninin daha da artıracağına güçlü şekilde inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

TCMB’nin sıkı politikaların uzun bir süre devam edeceğine işaret etmesinin dezenflasyon sürecine hala güvenmediğine ve krebiliteyi daha da artırmaya kararlı olduğunu gösterdiğini de savunan JP Morgan, TCMB’nin para politikasını gevşetmeye başlamadan önce yerli yatırımcıların sürekli bir tersine dolarizasyon ortaya koyduklarını görmek istediğine düşündüklerini de ifade etti.

SÜREYİ ÖTELEDİ, BEKLENTİYİ DÜŞÜRDÜ

“Bu şartların yerine gelmesi biraz zaman alacak” tespitinde bulunan JP Morgan, bununa bağlı olarak TCMB’den ilk faiz indirimi için beklentiyi 2’nci çeyrekten 3’ncü çeyreğe ötelediklerini vurguladı. JP Morgan ayrıca, TCMB’den beklediği kümülatif faiz indirimi miktarını da 500 baz puandan 400 baz puana çekti.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararını açıkladı