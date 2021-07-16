Konut fiyatlarında yıllık yüzde 29 artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyat endeksi (KFE) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 arttı.

KFE Nisan ayında yüzde 32 olarak kaydedilmiş ve rekor kırmıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ İZMİR’DE

TCMB’nin açıkladığı veriye göre yıllık bazda en hızlı artış İzmir’de meydana geldi. İzmir’i İstanbul ve Ankara takip etti.

İzmir’de Mayıs’ta konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 29,7 olarak kaydedilirken İstanbul’daki artış yüzde 27, Ankara’daki artış yüzde 26,4 olarak kaydedildi.

İstanbul’da konutların metrekare başına birim fiyatı 6 bin 677 TL olurken, Ankara’da 3 bin 292 TL, İzmir’de ise 5 bin 308 TL olarak kaydedildi.

YENİ KONUT FİYATLARI YÜZDE 32 ARTTI

Verilere göre Mayıs’ta yeni konutların fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 32,3 artarken İstanbul’da yeni konut fiyatları yüzde 25,5, Ankara’da 35,2; İzmir’de ise yüzde 25,8 arttı.

Yeni olmayan konut fiyatlarındaki artış ise yüzde 28 oldu.

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