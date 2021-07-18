Küçüklerin iştahı kaçtı büyükler de tatile çıktı

Yarın öğlen başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul 4.5 günlük tatile girecek. Küçük yatırımcının halka arzlardan sonra azalan iştahı, büyük yatırımcının tatile çıkması ile hacim son zamanların en düşüğüne indi. Yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 30.1 milyar lira seviyelerinde olan işlem hacimleri ikinci çeyrekte yarı yarıya düşerek 15.8 milyar liraya inmiş durumda. Üçüncü çeyreğe girdiğimiz temmuz ayı itibarıyla ise bayram nedeniyle nakit isteği ile borsada sert satışlar görüldü. Son 2 haftadır günlük işlem hacimleri 10-12 milyar lira arasında seyrediyor. Borsa analistleri 26 Temmuz'a kadar hem küresel hem de yurtiçi gelişmeleri takip edecek olan bireysel ve kurumsal yatırımcıların bayram öncesi “bekle-gör” pozisyonu aldıklarını söyledi.

GİDEN GERİ DÖNMEDİ

Son haftalarda küresel hisse senetleri piyasaları rekor tazelerken Borsa İstanbul'daki sert satış baskısının arkasındaki nedenlerin dikkate alınması gerektiğini belirten GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, Merkez Bankası'nda (TCMB) başkan değişiminden sonra hisse senetlerinde mart ayındaki sert çıkışlara işaret ederek, bu yatırımcıların geri dönmediğine dikkat çekti.

Yabancı kurumsal yatırımcıların TCMB'nin para politikasına inançlarının sekteye uğradığını söyleyen Çitilci, “Yüzde 17.5 enflasyon ortamında yüzde 19 olan politika faizinin reel faizi yabancılara TL varlıklara yatırım yapmaları için anlamlı gelmiyor. Türkiye'nin yıllık risk primi 390 baz puan ile önemli bir eşik olan 400 baz puanın çok da aşağılarına inemiyor. Kurumsal yatırımcı Türkiye'de risk alacağına, her gün rekor üzerine rekor tazeleyen hangi hisseyi seçse kazanacağı Amerika hisse senetlerine gidiyor. Yatırımcılar Türkiye'de bazı bilinmezlerin riskini almaktansa daha düşük dolar bazlı getiriye razı oluyor” yorumunu yaptı.

Tasarrufların bir kısmı kripto paralara kaydı

Halka arzlarda küçük para ile büyük kazanç durumunu şu anda göremeyen yerli bireysel yatırımcıların da borsaya ilgisinin ciddi biçimde düştüğünü kaydeden ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci, buradan çıkan tasarrufların bir kısmının kripto varlıklara yöneldiğini ve nakitte beklediğini söyledi.

Borsanın ‘ucuzluk' hikayesi de ucuzladı

İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan pay piyasalarına ilişkin haftalık değerlendirmesinde, Borsa İstanbul'un mart ayından bu yana dünyada görülen çok ciddi bir ralliyi kaçırdığını söyledi. Barışkan'ın verdiği bilgiye göre, özellikle likidite yani gün içinde bir şirketin fiili dolaşımdaki adedinin ne kadar el değiştiğine bakıldığında, borsa tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Dünyadaki herhangi bir varlık sınıfına bakıldığında şu anda Borsa İstanbul'un en ucuz varlık sınıfı olduğunu belirten Barışkan, “Ucuzluk uzun vadede yatırım düşünenler için fırsat olabilir ama kısa ve orta vadede yeni bir hikaye yaratamıyor olmamız en büyük problemimiz. Yabancı kurumsal girişi ve hacim artışı gerekiyor, ucuzluk hikayesi de ucuzladı” dedi.