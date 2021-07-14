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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandıktan sonra gerek Kapalı Çarşı'da gerek döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Gram altında yükseliş gözlemlenirken, dolarda % 0,30 düşüş yaşandı.

Güncellenme: 15:22, 14/07/2021
HaberlerEkonomi
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplandı. Toplantıda “banka faizi” sabit tutuldu. Politika faizi yüzde 19 düzeyinde sabit tutulduğu açıklandı. Merkez Bankası, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.” açıklamasında bulundu!

Gram altında yükseliş gözlemlendi!

Karar açıklandıktan sonra kapalı çarşıda sarı metal piyasalarda yükseliş gözlemlendi. Gram altın sabah saatlerinde 502 TL’den işlem görürken, karar sonrası gram altın, 504 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 830 TL iken, öğleden sonra 833 TL’den işlem görüyor.

Dolarda düşüş yaşanıyor!

Döviz kurlarında ise karar sonrası düşüş gözlemlendi. Dolar sabah saatlerinde 8,62 TL’den satılırken, öğleden sonra 8,59 TL’den işlem görüyor. Euro, sabah saatlerinde 10,16 TL, öğleden sonra açıklanan faiz kararı sonrası 10,14’ten işlem görüyor.

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