Paranın yeni patronu Şahap Kavcıoğlu: İşte hakkında merak edilenler…

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Naci Ağbal’ın ardından oturan Şahap Kavcıoğlu 20 ay içerisinde atanan 4. isim oldu. Son dönemde köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu’nun faiz artışlarının dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacağını savunduğu biliniyor. İşte Şahap Kavcıoğlu’nun hayatı ve hakkında merak edilenler…

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967 Bayburt doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gören Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Halk Bankası AŞ'de sırasıyla İstanbul Bölge Koordinatörü, Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüten Şahap Kavcıoğlu, AKP'den 26. Dönem Bayburt Milletvekili seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu'nun ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 de kitabı bulunmaktadır.

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