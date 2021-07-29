Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün açıklanan kararlarının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip ediliyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Kavcıoğlu, rapora dair sunumun ardından gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

2021 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 1,9 PUAN ARTIRILDI

Banka, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e yükseltti. 2022 yıl sonu tahmini de yüzde 7,5’ten yüzde 7,8’e çekildi.

Bir önceki Enflasyon Raporu’nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

“Emtia fiyatları, kur ve artan talep enflasyonu yukarı yönlü etkiledi” diyen Kavcıoğlu, “Küresel ölçekte devam eden arz kısıtları, üretim darboğazları ve taşıma maliyetleri , üretici fiyatlarının artmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Banka, yıl sonu petrol fiyatı ve ithalat fiyatları tahminlerini yükseltti.

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