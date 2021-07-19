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Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:09, 19/07/2021
HaberlerEkonomi
Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi’ni bugün açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ AZALDI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3 AZALDI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 83,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,1 oranında artarak 97,0 oldu.

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Yayınlanma Tarihi:10:06,