11 gündür devam eden yangında bir kötü haber daha! Evler boşaltıldı, yangın Denizli sınırına dayandı

29 Temmuz’da Muğla’da başlayan orman yangınlarında Köyceğiz’de rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştiren alevlerle mücadele sürüyor. Günlerdir devam eden orman yangını helikopterinden görüntülenirken, dumanların bir ucu Denizli sınırına yakın Sandras Dağı Çiçekbaba mezarına dayandı. Öte yandan Dalaman ilçesi havalimanı karşısındaki bölgede çıkan yangın da kontrol altına alındı.

MUSTAFA SARIİPEK

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29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayıp bir gün sonrasıyla neredeyse hemen her ilçede boy gösteren orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Özellikle Köyceğiz'den başlayıp Ağla Mahallesi üzerinden 2 bin 265 metre yükseklikteki Sandras Dağına ulaşana kadar çok sayıda kanyon, dağlar, tepeler ve ovaların olduğu, karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı Köyceğiz'deki orman yangınını henüz kontrol altına alınamadı. Buna en büyük etken ise bölgedeki rüzgarın sürekli yön değiştirmesi gösteriliyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Köyceğiz’deki yangının 11’nci gününde alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

DENİZLİ SINIRINA DAYANDI

Öte yandan Köyceğiz'de yangın Denizli sınırına dayandı. Muğla-Denizli sınırına yakın Çiçekbaba mezarı zirvesi arasındaki hatta yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu bölgeye uçak ve helikopterler tarafından yoğun su müdahalesi yapılıyor.

DALAMAN'DA YANGIN

Köyceğiz'deki yangın ile Muğla'nın çeşitli bölgelerindeki soğutma çalışmaları sürerken saat 15.00 civarında Dalaman İlçesi Havalimanı karşısındaki Kuzmuar mevkiinden de bir orman yangını haberi geldi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı.

DATÇA’DA DA YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, eski Datça mevkii Kargılık Deresi bölgesinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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