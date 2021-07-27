16 yaşındaki kızın katili komşu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Didim’de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığı üzerine çalışma başlattı.

KATİL KENDİ EVİNİN TERASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre, komşusu N.C., 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı ikna ederek evlerinin terasına götürdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu N.C., kendi evinin terasında genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Genç kızı bıçaklayıp öldürdükten sonra çarşafa saran N.C., kendi evinin yanındaki arsaya genç kızın cansız bedenini bırakarak olay yerinden ayrıldı.

KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan’ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki N. C.’ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan’ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

Genç kızı öldüren N.C. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bir parkta otururken yakalanıp gözaltına aldı. Genç kızı acımasızca öldüren N.C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA-DHA)

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