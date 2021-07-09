Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tek cümlelik yanıt

Diyarbakır'da Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada, “En yakın zamanda Uğur bey ve eşi misafirimiz olacaklar ve böylece Biontech'te çok seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın, Özlem Türeci'nin ismini kullanmaması ise sosyal medyada tepki çekti.

“EMİNE HANIMIN EŞİ KONUŞTU”

Erdoğan’ın kullandığı ifadeye sosyal medya hesabından tek cümlelik yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “Emine Hanımın eşi konuştu” dedi.

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