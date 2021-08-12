Babacan’dan ittifak ve erken seçim açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda yer alma ihtimallerinin olmadığını ifade eden Babacan, "2022 yılında seçim olma ihtimalinin 2021 ve 2023'e göre daha fazla ihtimal olarak görüyorum" diye konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Göçmen sorunuyla ilgili düşünlerini dile getiren Babacan, şunları söyledi;

*Türkiye’nin ABD ile yaptığı görüşme acaba başka bir şeylerin pazarlığı mı, S-400, Halk bankası meselesi de var mesela. Suriye’den gelenlerde sivil ağırlıklı bir görüntü vardı. Afganistan’dan gelenlerde böyle bir görüntü yok.

*Bu işi ortada bırakmak hükümetin yapacağı bir iş değil. Olan bizim ülkemize, vatandaşlarımıza oluyor. Bu göç meselesine asla ve asla ırkçılık, yabancı düşmanlığı çerçevesinde bakamayız.

*Uluslararası hukuk çerçevesi ve insani reflekslerle bakmalıyız. Aynı zamanda kendi vatandaşlarımızın açısından bakmalıyız. Burada acaba milli menfaatler mi acaba üç beş kişinin menfaati mi, öğrenmek istiyoruz.

*Şu anda bir Suriye stratejimiz yok. Sadece kavga, meselelerde taraf olan başka ülkenin iç siyasetlerinde karşı taraf arayışında olan bir zihniyet şu anda bizi yönetiyor.

*Bunlar mutlaka bir gün gelip kendi ülkelerine döneceklermiş gibi Türkiye’nin politika çalışması lazım. Madem bu insanlar artık ülkemizde, yaşadığı dönemde de onları mümkün olduğunca topluma entegrasyonla ilgili özel programlar lazım.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI

Günlerce devam eden orman yangınlarıyla ilgili de Babacan şunları söyledi;

*Türkiye’nin yangın söndürme uçakları var aslında. Bunlar Türk Hava Kurumu’nun. Daha önce kullanıldı. Hatta benim Dışişleri Bakanlığım döneminde Yunanistan’a gönderdik.

*Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün yetkiyi elinde topladığı için, sayın Erdoğan’ın dikkatine gelmiyorsa kalıyor o konu. Bir makbul kurumlar var bir de tu kaka diye bakılan kurumlar var artık. O dönemde ekonominin başındayız biz. Acil sorunlar, afetler gündeme geldiği zaman anlık olurdu.

*Bunlar koskoca devlet için para değil. Yangın söndürme uçağı filosu kaç para ki? Cumhurbaşkanlığı için özel yaptırılan bir uçak var. Onun maliyetine tam 50 tane yangın söndürme uçağı alırsınız. Yangın söndürmeden sorumlu kim? AFAD mı? Direk Cumhurbaşkanlığına mı bağlı? Türkiye’nin yangın söndürme uçağı alamaması tamamen kötü yönetimdir.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Seçimlerle ilgili de Babacan şu ifadeleri kullandı;

*1,5 yıllık siyasi partiyiz. Şu anda kendi özgür kimliğimizi inşa etmek önceliğimiz. DEVA Partisi diğer partilere benzemiyor. Yepyeni bir siyasi duruşu vatandaşlarımıza mümkün olduğunca anlatabilmemiz gerekiyor. Öte yandan son seçimlerle beraber özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili seçim ittifakı opsiyonu oluştu. Hukuken ittifak denecek bir şey yok ortada.

*Ara ara diğer partilerin başkanları da seçim yaklaşınca bakılacağını ifade ediyorlar. Biz kesinlikle ittifakta yer almayız demiyoruz. Günü geldiği zaman, ittifaklarla ilgili partimizin yetkili organlarında tartışır kararı veririz. Şu an ülkeyi yöneten partilerle bir arada olmamız mümkün değil.

*Cumhur İttifakı’nda yer almamız kesinlikle mümkün olamaz. Şu an Türkiye’yi yöneten ortaklığın asla ve asla sorunlara çözüm olacağını biliyoruz. Siyasi partilerle diyaloğumuz var, görüşüyoruz. Sayın başkanlarla telefonla görüşüyoruz. Gerektiğinde samimi olarak oturup konuşuyoruz. Önemli olan bu diyalog zeminini sıcak tutmaktır.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

*Teorik yaklaşımlar sadece kamuoyu anketlerin rakamlarına bakılarak masa başı değerlendirmeler. Sahada gördüğümüz vatandaşlarımızın DEVA Partisi’ne ilgi ve alakası başka, masada yapılan çalışmalar bambaşka. Kamuoyu araştırmalarında geniş bir aralık var.

*Biz şu anda hala teşkilatlanmamızı büyük şehirlerde yeni başlatıyoruz. Bugüne kadar İstanbul’da açılış ve kongre yapmadım. 48 ilde, 300’ün üzerinde ilçede kongre yaptık. Bizim zamanlama stratejimiz çevreyi sağlama almak, hukuken seçime girme hakkını elde etmek ve daha sonra büyük şehirlere gelmek. Bursa’da, İstanbul’da kongre yapmadık. Büyük illerde çalışmaya yeni başlıyoruz.

*8 ayda eşiği geçtik. Küçük ilçe ve ilerde hareket ettik. Seçim kararı alınırsa hazırlıksız yakalanmak istemedik. Partimiz kurulmadan önce bana soruyorlardı. Seçimi soruyordu. 2022 yılında seçim olma ihtimalinin 2021 ve 2023’e göre daha fazla ihtimal olarak görüyorum.

*Ancak ihtimallerden bahsedebiliriz, çünkü kararı biz almıyoruz. Ortaklık dışarıdan sağlam gibi görünüyor, iç yüzünü bilemeyiz. Bu ortaklık çatladığı anda ülke seçime gidebilir.

ADAY OLACAK MI?

*Varsayımlarla hareket etmek siyasette biraz zor iş. Adaylık konusunda kendi adayımızı mı çıkarırız, yoksa ortak adaylık modeli mi olur? Bu konudaki kararlarımızı seçim kararı alındığında partimizin yetkili kurullarını toplar karar veririz.

*Her bir siyasi partinin genel başkanı hem teşkilatı için hem de seçmen tabanı için doğal bir Cumhurbaşkanı adayıdır. Doğal adaylıktan daha farklı tercihler de oldu. Bunları tartışmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum.

ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ

*Twitter’a bedel ödetmeler, ekşi sözlükle ilgili ifadeler. Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Gençleri rahat bırakın. Gençlere tahammülü olmak lazım. Eleştirel bakanlar olabilir.

*Dolayısıyla Türkiye’yi yöneten insanın demokrat ve farklı görüşlere saygı duyması lazım. Sosyal medyayı tutmak o kadar kolay değil. Devletin imkanlarıyla bazı medya kurumlarını tutabilirsiniz. Ama sosyal medya çok hızlı gelişen bir aday. Şu anda Cumhurbaşkanının bu işleri bırakıp ülkeyi iyi yönetmesi lazım.