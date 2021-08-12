Bakan Pakdemirli: Köyceğiz’i de kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 gün süren orman yangınlarının son halkası olan Muğla Köyceğiz yangınını kontrol altına aldıklarını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı:

– 28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.

– Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de #OrmanİçinTekYürekOlduk. Minnettarız.

– Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun.

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