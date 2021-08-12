Bakan Pakdemirli: Köyceğiz’i de kontrol altına aldık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 gün süren orman yangınlarının son halkası olan Muğla Köyceğiz yangınını kontrol altına aldıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı:
– 28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.
– Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de #OrmanİçinTekYürekOlduk. Minnettarız.
– Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun.