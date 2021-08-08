Bakan Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 12 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini bildiren Pakdemirli, "Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Muğla'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

5 YANGIN DEVAM EDİYOR

Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Karaköy yangınlarının devam ettiğini belirten Bekir Pakdemirli, Isparta Sütçüler, Antalya Kaş, Hatay İskenderun, İzmir Urla-Torbalı, Manisa – Göredes, Muğla-Dalaman ve Datça yangınlarının gün içerisinde kontrol altına alındığı bildirildi.

15 uçak, 9 İHA, 1 insansız hava helikopteri, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası, 5 bin 250 personelin devam eden yangınlara müdahale ettiğini açıkladı.

“ZOR BİR OPERASYON”

Pakdemirli, “Bugün itibarıyla 89 hava aracının günlük bir koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Bu hakikaten zor bir operasyon. Normal şartlarda ormanın taşıdığı yükün çok daha ötesinde. Her sabah gün doğumuyla beraber 4 ayrı dilde brifingle hava uçaklarının güne başlaması var. Çok disiplinli bir şekilde arkadaşlarımız Dalaman havalimanına konuşlandıları. Bugün Yunanistan'ın Zakyntos adasında da yangın söndürme uçaklarından birinin düştüğünü öğrendik. Bu konuya daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“2 UÇAK FİLOMUZDAN AYRILDI”

Pakdemirli, “Bizim teşkilatta 3 amfibik uçak, 39 helikopter, bir İHA'mız vardı. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içerisinde bambi bucket'ları takarak su atmaya bizlere katıldı. Farklı ülkeden 27 hava aracıyla koordinasyon devam ediyor. Filomuza dışardan gelen 2 uçak, Yunanistan ve ABD'deki yangınlardan dolayı ayrıldı” diyerek hava filosunun son durumunu açıkladı.

“YUNANİSTAN’DAN UÇAK TALEBİNİ DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yunanistan'ın bir uçak talebi olduğunu da belirten Pakdemirli, “Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan tarafına sağlıyor olacağız” dedi.

Muğla yangınlarına ilişkin konuşan Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Muğla yangınları özelinde 29 Temmuz'da Marmaris'te çıkan yangın 6 Ağustos itibarıyla kontrol altına alındı. 29 Temmuz'dan bu yana da Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlara 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, yaklaşık 128 iş makinası, 3 bin 600 personel görev yaptı. Muğla'da 10 bin 400'e yakın sorti, 180 bin ton su atıldı.

“YATAĞAN YANGINI TÜKENMEYE YAKIN”

Yatağan yangınını kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Bu yangın için söyleyebileceğim, yangın odakları tükenmeye yakın. Havanın sıcak olması ve nemin düşük olması sebebiyle soğutma çalışmalarının düzenli yürütülebileceğinden emin olacağımız bir seviyeye gelmeyi bekliyoruz. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla alakalı durum iyiye gidiyor. Dünden, iki gün önceden daha iyi bir noktadayız. Şu anda hala kontrol altına alındı demek için erken ama o noktaya gittiğimizi söyleyebilirim.

“MİLAS YANGINI HAKİKATEN ÇOK ENTERASAN BİR YANGIN”

Milas yangını hakikaten çok enterasan bir yangın. Yukarıda tamamen yeşil bitki örtüsü, çok sık, içine girilemiyor. Uçaklarla on binlerce ton su atmamıza rağmen yangın odaklarını kurutabilmiş değiliz. Yaklaşık yarım saat önce yangının odağına ve kalbine girdik. Yeni bir yerde bir parlama daha var. Herhalde Milas'taki yangını da çok hızlı bir şekilde kontrol altına alacağız diye düşünüyoruz. Henüz kontrol altında değil. Özellikle termik santralle ilgili riskler de saat saat geçtikçe daha da azalarak devam etmekte.

Kavaklıdere, Köyceğiz, Karaköy yangınları da devam ediyor ama bunların hepsiyle ilgili olumluya doğru bir gidişat var.

“15 ÜLKEYLE SAVAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Antalya ve Muğla'daki yangınların geneline baktığımız zaman küresel bir şekilde ciddi bir sıcaklık dalgası tüm dünyayı sarmış durumda. Tüm dünyada ciddi yangınlar var. Son 2 yılda toplam 5 büyük yangın yaşayan Türkiye, son 12 günde 16 büyük yangınla karşı karşıya kalmak durumunda kaldı. Büyük yangınları kısa sürede kontrol altına almak zor bir iş. Dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz. Süper gücü olabilirsiniz. 3-5 ülkeyle savaşabilirsiniz ama 15 ülkeyle savaşmak mümkün değil. Ona ne uçağınız, ne tankınız, ne personeliniz yeter. Biz son günlerde bunu yaşadık. Hızlı bir şekilde belli bir noktaya geldik. İnşallah yangınların sonuna doğru geliyoruz. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok.”

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