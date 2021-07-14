Bilim insanları uyardı: Böyle giderse dördüncü dalga kaçınılmaz

Bir süredir iyileşen hasta sayısının vaka sayısından fazla olduğu tablonun dünden itibaren tersine döndüğünü, vaka sayısının bir anda iyileşenden bin artığına dikkat çeken bilim insanları yaşanan gelişmelerin yeni bir dalganın habercisi olduğunu söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve TTB Pandemi Çalışma grubu üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, dünyada ve ülkemizde Delta varyantının hızla yayıldığını belirterek , “Hastalar tekrar gelmeye başladı. Daha şimdiden polikliniklere başvuruların, yatan hastaların arttığını görüyoruz. Ağustos başında bu dalganın başlayacağına yönelik bulgular, ipuçları oluşmaya başladı. Böyle giderse dördüncü dalga kaçınılmaz” dedi.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ HIZLANDIRACAK

Otellerin, eğlence mekanlarının dolduğu yönündeki haberleri değerlendiren Kılınç, “Bayram hareketliliği özellikle de turizm bölgelerindeki hareketlilik bunu hızlandıracak. Tatil yörelerinde koruyucu önlemlerin gevşemiş olması bayramdan sonra tekrar zirveye doğru koşmanın işareti. Bu kadar normalleşen bir ortamda varyantların artması kaçınılmaz. Onun için Ağustos başı diyoruz. Ağustos sonuna doğru süreç ivmelenecek ve alevlenecek gibi görünüyor” ifadelerini kullanarak Delta virüsünün önlem olmayan yerlerde 10 saniyede bulaşabildiğini, maske, mesafe ve hijyenin sağlanamayacağı ortamlarda vatandaşların hiç bulunmaması gerektiğini söyledi.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT!

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise dünden itibaren aniden artan vaka sayılarına çekti. Bulut, “Türkiye'ye Delta varyantının yoğun bir şekilde girdiği bakanın açıklamasıyla da ortaya konuldu. Bir haftada üç kat artış var. Her gün yeni vaka sayısı iyileşen vaka sayısından daha fazlaydı. Dün birden tablo değişti, vaka binden fazla arttı. Vaka sayısı 6285, iyileşen hasta sayısı 5162 oldu. Ve bu giderek artıyor, yukarıya doğru gidiyor ” şeklinde konuştu.

YENİ BİR DALGA YAŞANACAK

Özellikle sahillerde, tatil yörelerinde insanların yazın sıcağının etkisiyle de rehavete kapıldığını, Delta varyantına rağmen önlemleri bir kenara bıraktığını belirten Bulut, “Eğer böyle devam ederse, Türkiye'de yeni bir dalga yaşanacaktır. Bayramdan sonra, Ağustos'un ilk haftasından itibaren rakamların 10- 15 binleri geçtiğini yaşarız. Geçmişte de yaşadık, böyle tatillerden sonra hemen vakalar ikiye katlanıyor. Yine 30-40 binli rakamlar Türkiye'yi bekliyor” diyerek aşılamada toplumun yüzde 70 -80'nine ulaşıncaya kadar vatandaşların dikkatli olması, maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini söyledi.