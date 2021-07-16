Boğaziçi eyleme devam ediyor: Artık Melih Bulu’nun olmadığı kampüsümüzden sesleniyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 2 Ocak’ta rektör olarak atanan Melih Bulu’nun görevden alınmasının ve Naci İnci’nin rektör vekili olarak atanmasının ikinci gününde de eylemlerini sürdürdü.

Direnişin 194'üncü gününde akademisyenler her zaman yaptıkları gibi rektörlük binasına arkasını döndü. Bir süre sessiz bekleyen akademisyenler daha sonra alkışlarla eylemlerini sürdürdü.

“MELİH BULU’NUN OLMADIĞI KAMPÜSÜMÜZDEN SESLENİYORUZ”

Daha sonra rektörlük binası önünde açıklama yapan akademisyenler, “Nöbetimizin 133’üncü direnişimizin 194’üncü günüdeyiz. Sizlere halen basının alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla özel ve sivil güvenlik güçleriyle de denetlenmeye çalışıldığı, girişlere yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği ve artık Melih Bulu’nun olmadığı kampüsümüzden sesleniyoruz” dedi. Akademisyenler kayyum düzeni değişene kadar direnişe devam edeceklerini söyledi.

“BÜTÜN KAYYUMLAR GİDENE KADAR DİRENİŞİMİZ SÜRECEK”

Boğaziçi Direnişi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bütün kayyumlar gidene kadar direnişlerinin süreceğini ve bugün itibariyle aday belirleme sürecinin başladığını duyurdu.

Boğaziçi direnişi paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* Naci İnci de dahil olmak üzere bütün kayyumlar üniversitelerimizden, belediyelerimizden gidene kadar direnişimiz sürecek!

* 193. gün.Dün Bulu görevden alındığında ilk tepkilerimiz mücadelenin henüz bitmediğine ve acilen seçim yapılmasına yönelikti.

* 194. gün. Üniversitemiz bünyesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin etik ilkelerine bağlılığını beyan eden adaylarla yapılacak demokratik bir aday belirleme sürecinin bugün itibariyle başladığını ilan ediyoruz.

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