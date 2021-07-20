Çaldıkları parayla tatil yaparken yakalandılar

Olay, geçen hafta cumartesi günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının şubesinden, içerisinde 260 bin lira olan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, otomobili kullanıldığını tespit etti.

POLİS OTOMOBİLİN KIRIK FARINDAN İZ SÜRDÜ

Polis, yapılan çalışma sonucu iş yerine giren hırsızlık şüphelisi 6 kişinin kimliklerini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte plakasız otomobilin farının kırık olduğu saptandı. Güvenlik kameralından Karaarslan Üzümcü Mahallesi'ne girdiği belirlenen otomobilin Yahya B.'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Yahya B.'nin Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelde tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Otele operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları çelik kasayı fleks ile açan Yahya B. ile Ecevit A. (46), İ.D. (17), Can Ahmet Doğru (20) ve Samet Gültekin’i (18) Alanya'da yakaladı. İş yerinin eski çalışanı Abdullah Sümbül (19) ise Konya'da gözaltına aldı.

260 BİN LİRA’DAN 33 BİN LİRA KALDI

Çelik kasayı fleks ile açarak içindeki 260 bin lirayla tatile giden 5 arkadaş, paradan geriye kalan 33 bin lirayı teslim etti. Konya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, kargo firmasının eski çalışanı Abdullah Sümbül, Can Ahmet Doğru ve Samet Gültekin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)