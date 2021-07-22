İzmir’de art arda deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun’a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun’a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER