Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de art arda deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Dün akşam saatlerinden itibaren başta İzmir olmak üzere, Ege bölgesinde çok sayıda deprem meydana geldi. En büyüğü 4.2 olan depremler vatandaşlarda korku ve endişe yarattı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:13, 22/07/2021
HaberlerGündem
İzmir’de art arda deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun’a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun’a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER