Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi istihdam edecek. İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından “KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca değerlendirilecek.