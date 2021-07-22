Kurbanlığın arkasından gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) yanına geldi.

KAÇAN KOYUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti.

ORTADAN KAYBOLDU

Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak farklı bir yoldan gidip koyunun önüne geçmek istedi. Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu.

KAYIP İHBARI VERİLDİ

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve dron kullanıldı. Ancak yine Onur’un izine rastlanmadı.

YAKLAŞIK 50 KİLOMETREKARELİK ALAN ARANDI

Bayramın 3'üncü gününde de jandarma, polis özel harekat, AFAD, UMKE, yunus ekipleri, bekçiler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekiple arama yapıldı.

Aramalar, özellikle Eker’in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktada yoğunlaştırıldı. 3 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalarda yaklaşık 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi. Bölgedeki hobi bahçeleri de kontrol edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone'nin da kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda ekip ile devam edilirken acı haber geldi. Tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker ölü olarak bulundu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kayıp tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde Eker’in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olması nedeniyle yürüyemediği görülmüştü.