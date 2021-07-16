Melih Bulu, neden görevden alındı? İsmail Saymaz Sözcü TV’de açıkladı!

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Melih Bulu üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Saymaz, liyakat üzerine başladığı konuşmasında “Boğaziçi direnişi” alanı içerisinde eylemleri değindi. Saymaz, önceki rektör Mehmet Özkan ile Melih Bulu karşılaştırmasında “Boğaziçili” sözüyle direnişin neden olduğunu açıkladı. İsmail Saymaz, Boğaziçili geleneğini sürdüren üniversitenin önceden Robert Koleji olduğunu, kolejin üniversiteye evirildiğini ve ilk rektörün Amerikalı olduğunu açıkladı. Saymaz, 1992 yılından itibaren bu zamana kadar gelen rektörlük seçimlerinde en çok oy alan ilk 3 akademisyene dair seçimlerin “birinci” sıradaki akademisyen üzerine kurulduğunu söyledi.

Görevden neden alındı?

İsmail Saymaz, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın Melih Bulu’yu Ankara’ya çağırdığını, Saraç’ın istifasını istediğini, Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini dile getirdi. Saymaz, Melih Bulu’nun bu açıklaması gerek Saraç gerek YÖK üyeleri tarafından eleştirildiğini açıkladı.

Süreç nasıl başladı?

2 Ocak 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadı. Rektör olarak atadıktan sonra gerek öğrenciler tarafından gerek akademisyenler tarafından Bulu, protesto edildi. Protesto 6 ay sürdü. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, üniversite geleneği gereği rektörün Boğaziçi Üniversitesi'nde profesörlük kadrosu olması gerektiğini savunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ocak ayında “Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. O da bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce iki üniversitede rektörlük yapmış bir hocamızdır” ifadelerini kullandı.

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