Meteoroloji uyardı… İstanbul daha da ısınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirterek öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

SOZCU.COM.TR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının hafta boyunca Marmara Bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 36, en düşük sıcaklığının 24 derece civarında olacağının belirtildiği değerlendirmede, sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul’da hava sıcaklıkları şu şekilde:

2 Ağustos Pazartesi: En yüksek 36 derece

3 Ağustos Salı: En yüksek 37 derece

4 Ağustos Çarşamba: En yüksek 36 derece

5 Ağustos Perşembe: En yüksek 37 derece

6 Ağustos Cuma: En yüksek 34 derece