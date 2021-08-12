Muhalefetteki iktidar: MHP

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin her dediği oluyor. 2002’de erken genel seçim isteyen ve AKP’yi iktidara taşıyan Bahçeli’nin son isteği üniversiteye girişte baraj puanının düşürülmesiydi. Bu isteği 24 saatte yerine geldi. TYT baraj puanı 140’a, AYT baraj puanı da 160’a indi.

DENIZ AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bahçeli'nin, AKP döneminde gerçekleşen talepleri şöyle:

GÜL SEÇİLDİ: 2007'de Meclis'te yapılan cumhurbaşkanı seçimi, bir oy farkla 367 karar çoğunluğu engeline takıldı. Genelkurmay ‘e-muhtıra' yayınladı. AKP erken seçim kararı aldı. İkinci oylamada Bahçeli'nin desteği ile Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildi. MHP, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi halk oylamasında da AKP'yi destekledi.

2015 SEÇİM TEKRARI: 2015 seçimlerinde Erdoğan ve AKP Meclis çoğunluğunu kaybetti. Bahçeli seçimin yenilenmesi çağrısı yaptı. 1 Kasım 2015'te seçime gidildi ve AKP yeniden TBMM çoğunluğunu ele geçirdi.

2017 HALK OYLAMASI: Bahçeli, “Partili başkan” modeline itirazını kaldırdı. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması sonuçları da Bahçeli desteği olmaksızın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini gösterdi.

SOYLU'YA DESTEK: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına karşı çıktı. Erdoğan istifayı kabul etmeyince memnuniyetini açıkladı. Soylu da teşekkür etti. Sedat Peker'in açıklamaları sonrası da Soylu'ya sahip çıktı.

ÇAKICI'YA TAHLİYE: Bahçeli, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı “kader kurbanı, ülkücü arkadaş” diye tanımlayıp tahliye edildiğini görmek istediğini söyledi ve ziyaretine gitti. Çakıcı afla tahliye edildi.

HDP DAVASI: HDP'nin kapatılmasını istedi, Yargıtay Başsavcılığı kapatma davası açtı.