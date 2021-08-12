Osman Gürün: Yangının yaralarını birlikte saracağız

Muğla’da 11 ilçede çıkan orman yangınlarının, Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla birlikte sona erdiğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Hepimize büyük geçmiş olsun. Yaralarımızın sarılması ile ilgili yapamayacağımız bir şeyimizin olmadığını bilmenizi isterim. Bu duyguyla geleceğe bakmamız lazım" mesajını paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 29 Temmuz'dan itibaren Muğla'da 11 ilçede çıkan orman yangınlarının, Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla birlikte sona erdiğini açıkladı. Başkan Gürün, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yangının yaralarını birlikte saracaklarını belirtti.

Gürün, şu açıklamalarda bulundu:

* Sevgili hemşerilerim, 29 Temmuz itibari ile başlayan orman yangınları bu gece itibariyle kontrol altına alındığı resmi kurumlar tarafından bildirildi. Hepimize büyük geçmiş olsun. Orman varlığımız ve onun içerisinde yaşayan çok değerli canlılarımız kayboldu. Bir vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu kayıplarımızın hepsi şu an tespit ediliyor.

* Yaralarımızın sarılması ile ilgili yapamayacağımız bir şeyimizin olmadığını bilmenizi isterim. Bu duyguyla geleceğe bakmamız lazım. Yüzlerce araç, gereç ve elemanıyla yangını söndürmek adına bize katkı yaptılar. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar tekrar geçmiş olsun. Güzel günlerde beraber olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum.

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