Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Türkiye bir ülkeye daha kapılarını kapattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü mutasyonu sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’nın ardından Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı.
* Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.
1 OCAK'TA 15 KİŞİDE TESPİT EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak 2021 tarihinde, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
Durumun kontrol altına alındığını aktaran Bakan Koca, “İngiltere’den yurda girişler tamamen durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.