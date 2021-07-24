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Son depremler: En son nerede deprem oldu? AFAD deprem listesini yayınladı

Depremler başta Ege bölgesi olmak üzere ülkenin birçok yerinde yaşanmaya devam ediyor. Son 24 saatte en büyüğü 4.6 olan onlarca deprem meydan oldu. Depremin büyüklüğü, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 14:49, 24/07/2021
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Son depremler: En son nerede deprem oldu? AFAD deprem listesini yayınladı

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER