Üçüncü doz aşıda Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

Corona virüs salgınında yaşanan yüksek vaka sayıları ve varyantlar neticesinde vatandaşlara 3. doz aşı yapılması kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdik.” dedi. Vatandaşlar ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olursa olsunlar 3. dozda ister Sinovac isterse de Biontech yaptırabilecek.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

*Bilim Kurulumuz bugünkü toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

*Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.

*3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.

“İKİ DOZ SİNOVAC İÇİN GEREKLİ”

Prof. Dr. Derya Unutmaz “İki doz Sinovac aşısı olanlar için gerekli. Sinovac aşısı yüksek dereceli bağışıklık oluşturmuyor. Antikorlar düşük kalıyor.” açıklamasında bulundu. Biontech aşısı için Unutmaz “İki doz biontech aşısı olanlar için üçüncü doz gerekli değil.” dedi.

Üçüncü doz için tek kriter “antikor”mu?

Antikoru yüksek olup Sinovac aşısı olanların üçüncü doza gerek var mı sorusuna Unutmaz “Böyle bir ayrım yapmak pratik bir şey değil. Antikor bazı kişilerde daha yüksek olabilir. Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında antikor düzeyi yüksek olsa da Faz-3 çalışmalarında Sinovac aşısının koruyuculuğu %50-60 civarında olduğunu biliyorduk. Biontech’te ise koruyuculuk %95. İki aşı arasında çok büyük fark var. Türkiye’de ilk başta Sinovac aşısı geldiği için ve ölüm oranlarını yüzde 80-90 azalttığı için o aşı yapıldı. Delta varyantının gelmesiyle birlikte Sinovac aşısının koruyuculuğu daha da düştü. Bu durum birçok ülkede de göründü. Sinovac aşısını kullanan ülkelerde vaka artışında düşüş olmuyor.” cevap verdi.

Üçüncü Doz kullanan ülkeler var mı?

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü doz aşıya geçtiler. İki ülkede de Çin aşıları yapılıyordu. Sinovac ve Sinofarm aşılarını karıştırarak yapıyorlar. Birleşik Arap Emirliklerinin nüfusunun yüzde 75’i aşı olmasına rağmen vaka sayılarında düşüş yok. Bu yüzden o ülkeler üçüncü doza başladı. Başka ülkelerde de üçüncü doz aşısı görüşülmeye başlandı.