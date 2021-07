Üniversiteyi AKP bayraklarıyla donattılar

Erzurum’da yarın düzenlenecek olan AKP İl Başkanlığı Genişletilmiş Divan Toplantısı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün bitişiğindeki Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı toplantı için Atatürk Üniversitesi 64 yıllık tarihinde ilk kez bir siyasi parti için kapılarını açtı. Rektörlük binasının etrafı polis bariyerleri ile çevrilerek AKP bayrakları ile süslendi.

Diğer siyasi parti temsilcileri Türkiye’nin en köklü akademik kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi’nin içerisine siyasetin sokulmasına tepki gösterirken; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ömer Çomaklı, basın ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada ”Erzurum’un bin kişi kapasiteli tek salonu burası. Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir etkinlik için talep ettiler biz de uygun gördük. Diğer siyasi partilerde talep etse veririz” dedi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ CİNİSLİ: HİÇ ŞAŞIRMADIM

İYİ Parti Erzurum Milletvekli Naci Cinisli ise Atatürk Üniversitesi’nin mevcut rektör ile birlikte ‘akraba kayırma (nepotizm)’ ve partizanlığın zirvesine ulaştığını ileri sürdü. Daha önce bu konularla ilgili TBMM’de soru önergeleri verdiğini söyleyen Cinisli, ”Türkiye’nin en köklü üniversitesine yakışmayan bir tutum ve görüntü. Atatürk Üniversitesi’nin 64 yıllık onurlu tarihinde görülmemiş bir şey. Bu durum en hafif tarifi ile Atatürk Üniversitesi’ne, eğitim camiasına ve Erzurum’un adına ihanettir” dedi.

“ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRMESİNLER… ETİK DEĞİL”

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl,” Tarihte görülmemiş bir şey. Üniversiteler her zaman siyasetin dışında olmuştur, olmalıdır. Biz, üniversite rektörlüğüne bir siyasi faaliyetimiz için böyle bir teklifte bulunmayı bile etik bulmayız. Eski köye yeni adet getirilmez. Siyasi partiler olarak her yerde nasıl miting yapılamıyor ise bu tür toplantılarında bir sınırı olmalı. Rektörlük hangi saik ile salonu vermiş bilmiyorum. O kampüsün içerisinde her görüşten, her düşünceden öğrenci var, öğretim görevlisi var. Etik değil” dedi.

SÖZCÜ GÖRÜNTÜLEDİ REKTÖRLÜK ÖNÜ TEMİZLEDİ

SÖZCÜ’nün AKP il başkanlığı gibi süslenen Rektörlük önünden görüntü ve fotoğraflar çekmesinin ardından, AKP bayrakları Türk Bayrakları ile değiştirildi. Dün akşam asılan AKP bayrakları sadece Kültür Merkezi bölümüyle sınırlı kalmak koşuluyla diğer alanlardan kaldırılarak yerine Türk Bayrakları asıldı. Rektörlük Basın Ofisi, ”Parti yetkililerine sadece görsellerini toplantının yapılacağı alanda kullanmaları gerektiğini ilettik. Onlar da rektörlük önünden görsellerini kaldırdı” diye açıklama yaptı.