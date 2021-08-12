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3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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3 il için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” ifadelerine yer verildi. DHA

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