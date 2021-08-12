İki öğretmen 5,5 yıl sonra görevlerine iade edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde OHAL kararı ile 5,5 yıl önce görevinden ihraç edilen iki öğretmen görevlerine iade edildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5,5 yıl önce görevlerinden ihraç edilen iki öğretmen için Eğitim Sen Bodrum temsilciliği basın açıklaması yaparak öğretmenlerin görevine iade edildiğini açıkladı.

Basın açıklamasını Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği adına öğretmen Yüksel Okyay okudu. Okyay açıklamasında, şu ifadeleri kullandı;

*Öncelikle bölgemizde ve ülkemizde günlerdir yüreğimizi dağlayan orman yangınları ve sel felaketleri için ülkece hepimize geçmiş olsun, bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler acilen yerel ve genel yönetimlerce alınsın… Milas İkizköy halkının ormanlarını, yaşam alanlarını savunmalarını buradan selamlıyor, dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.

*Kötü haberler aldığımız şu günlerde yeterli olmasa da iki güzel haberle umutlarımız daha bir yeşerdi. 5,5 yıl önce gerekçesiz bir gecede işlerinden edilen üyelerimiz Medeni Akın ve Barış Karakoç Tarakçı isimli öğretmenlerimiz OHAL Komisyonu kararı ile işe iade edildiler.

*Ancak sevincimiz eksiktir, 29 Ekim 2016 tarih ve 675 sayılı KHK ile haksız hukuksuz şekilde Bodrum’da 8 Eğitim Sen üyemiz, 1 BES, 3 SES üyesi arkadaşımız ihraç edilmişti. Şu ana kadar sadece 1SES üyemiz işe iade edilmişti. Arkadaşlarımız yıllardır görevlerinden, işlerinden, öğrencilerinden uzak bırakıldılar, başka işlerde çalışmalarının önlerine de engeller konuldu.

“TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR”

*KHK’ler örgütlü mücadelemize yönelik tasfiye girişimidir. Kurulmak istenen baskıcı, otoriter, tek adam rejimi karşısında tehdit olarak görülen Eğitim ve Bilim Emekçileri ve KESK olarak örgütlü mücadelemiz hedef alınmıştır. Yargı yolu kapatılarak OHAL Komisyonu kararına bırakıldı.

*Komisyon üyelerimizin dosyalarını en sona bırakarak 5,5 yıldır zulmünü devam ettirmektedir. Sadece Engin Karataş arkadaşımızın dosyası incelenmiş ret kararı verilmişti, kararı yargıya taşıdık, gördük ki komisyonun ret kararına gösterdiği gerekçeler milli eğitim bakanlığı kurumunca boşa düşürüldü, mahkemeye somut delil yoktur yazısı gönderildi. OHAL komisyonu bir kez daha hukuksuz, dayanaksız ret kararları verdiğini ortaya koymuştur, bizim için oyalama komisyonu hükümsüzdür.

*Eğitim Sen laik, bilimsel, demokratik, ücretsiz, anadilde eğitim ve barış içinde insanca yaşam mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.

*Geriye dönük tüm haklarının iadesini istiyor, yaşatılan hukuksuz mağduriyet için de manevi tazminatlarının ivedilikle verilmesini istiyoruz…

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