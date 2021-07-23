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İstanbul’da cinayete karışan şüpheliler İzmir’de yakalandı

İstanbul Eyüp'te bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen beş kişi, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 80 bin TL ele geçirildi.

Güncellenme: 08:57, 23/07/2021
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İstanbul’da cinayete karışan şüpheliler İzmir’de yakalandı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, İstanbul’dan aranması olduğu belirlenen bir otomobilin İzmir’e girdiğini belirledi. Ekipler, kameralardan aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı yakınında olduğunu tespit etti. Aracın önünü kesen ekipler, içindeki Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. (19) ve Muhammed Ali G.’yi (19) gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda Ali Ç., Ali Haydar M. ve Mesut Ç.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan arandığı saptandı. Otomobilde yapılan aramada çanta içinde 80 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Şüphelilerin İstanbul’un Eyüp ilçesinde Recep Kılıç’ın (23) ölümüne, Yusuf Barçın’ın (24) ise yaralanması olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)