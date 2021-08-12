Sarıyer Belediyesi: Son dönemde üst üste yangınların çıkmasından endişeliyiz

İstanbul Sarıyer'de Maden Mahallesi'nde 3 gün üste üste yangın meydana geldi. Bugün meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son dönemde üst üste yangınların çıkmasından endişeliyiz, sıkı takipte olacağız" denildi.

SOZCU.COM.TR

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İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi Mevkii ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 16:02’de ihbar edilen yangına 16:11’de 7 araç 20 personel ile müdahale etti. Yangın saat 16:46’da kontrol altına alındı.

“ENDİŞELİYİZ”

Sarıyer Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İstanbul'un akciğeri Sarıyerimizin Maden bölgesinde tekrarlanan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Son dönemde üst üste yangınların çıkmasından endişeliyiz, sıkı takipte olacağız” denildi.

AYNI BÖLGEDE 3 GÜNDE 3 YANGIN

Sarıyer'de 11 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştü.

10 Ağustos'ta saat 15.50 civarında Sarıyer ilçesinde Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasında meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüş, 800 m2 civarında alan yanmıştı.