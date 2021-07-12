GAVI, Çinli aşı üreticileriyle anlaştı

Covid-19 ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Küresel Aşı Ve Aşılama Birliği’nden (GAVI), Çin merkezli aşı firması Sinovac ve Çinli ilaç şirketi Sinopharm ile anlaşma açıklaması geldi.

GAVI tarafından yapılan açıklamada, Sinopharm ve Sinovac ile Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) yaklaşık 550 milyon doz Covid-19 aşısı sağlanması hususunda anlaşma imzalandığı kaydedildi. Bu iki firmayla 2022 yılının ortasına kadar yaklaşık 170 milyon doz Sinopharm ve yaklaşık 380 milyon doz Sinovac aşısı için anlaşıldığını belirten GAVI, “Covid-19’un Delta mutasyonunun sağlık sistemleri için artan bir risk oluşturduğu bir dönemde yapılan bu anlaşmalar, ek doz seçenekleriyle birlikte 110 milyon doz Covid-19 aşısını COVAX Tesisi katılımcılarına anında sunmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

COVAX’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile küresel aşı paylaşım şemasını yürüten GAVI, hangi ülkelerin dozları alacağı konusunda ilişkin detaylara değinmezken GAVI İcra Kurulu Başkanı Seth Berkley yaptığı açıklamada, DSÖ tarafından her iki aşıya da acil kullanım listesi verilmesi nedeniyle teslimatların hızlı bir şekilde başlayabileceğine dikkat çekti. Berkley, “Bu, GAVI’nın tedarik gecikmeleri gibi kısıtlamalar karşısında COVAX’ın seçeneklere sahip olmasını sağlayan aktif portföy yönetimi stratejisinin bir başka örneğidir” ifadelerini kaydetti.

Öte yandan fakir ülkelere Covid-19 aşısı sağlayan COVAX, Hindistan’ın ihracat kesintileri nedeniyle erken taahhütlerini yerine getirmekte zorlanarak birçok ülkeyi aşı programlarını erken aşamalarında dondurmaya zorlamıştı.

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