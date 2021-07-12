Türkiye’ye Delta varyantı uyarısı! Sınırda büyük tehlike

Dünya çapında dört milyondan fazla insanı öldüren ve 187 milyonu aşkın insana bulaşan corona virüsü Delta varyantıyla korku salıyor…

Birçok ülkede Delta varyantı baskın virüs halini alırken, İran’da da Delta varyantı dalgasının başladığı ve binlerce insanın hastalandığı duyuruldu.

Öte yandan İran ile 295 kilometre uzunluğunda sınırı bulunan Van, coğrafi konumu itibariyle ülkelerinden kaçmak isteyen Afganistan vatandaşlarının Avrupa ve diğer batı metropollerine geçmek istedikleri en önemli geçiş güzergahı.

Göçmenlerin çok büyük bir kısmı Van'ın sınır ilçeleri olan Başkale, Saray, Çaldıran ve Özalp’ın köylerinden Türkiye'ye düzensiz yollardan giriş yapıyor.

“KONTROLSÜZ GİRİYORLAR, MUAYENE OLMUYORLAR”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye değerlendirme yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, bu durumun Türkiye açısından “sıkıntı doğurabileceğini” söyledi.

Kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Delta varyantını, temas ettikleri insanlara bulaştırabileceğini ifade eden Ömeroğlu, “Bu sabah baktım, İran'da baya yüksek vaka sayısı, ölüm de yüksek. Orada belli ki daha fazla Delta varyantı ya da başka varyantlar da var. Tabi ki (Türkiye için) bir risk. Kontrolsüz giriyorlar, muayene olmuyorlar. Tabi ki risk” şeklinde konuştu.

“SONBAHARDA VAKALARDA ARTIŞ OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ”

Doğu illerindeki düşük aşılama oranlarının “işi kolaylaştıracağını” dile getiren Ömeroğlu, “Hem taşıyıcı insanlar fazla hem de aşısız insanlar fazla olunca çok doğal olarak orada vaka sayıları artabilir. Seyahatlerle batı şehirlerine geçecektir. Zaten Rusya'dan gelenlerden de risk altında şu anda Ege'de, Akdeniz kıyılarında. Hepimiz endişe ediyoruz tekrardan sonbahara doğru vaka sayılarının artışı olabileceğinden” dedi.

İlginizi Çekebilir Taliban korkusuyla kaçıyorlar!