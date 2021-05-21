Internet Explorer kapanma tarihi açıklandı!

Microsoft kendi bloğunda Internet Explorer için “15 Haziran 2022″‘den sonra artık sistemden kaldırılacağını açıkladı. Tarayıcı dünyasındaki payı 2010’da %50 eşiğinin altına düştü ve tarayıcı kullanım izleyicisi verilerine göre şu anda yaklaşık% 5 seviyesinde bulunuyor. Pazar alanında en yüksek payı Google’ın tarayıcı olarak sunduğu Chrome (%65) alıyor.

Neden kapanıyor?

Internet Explorer, olarak web tarayıcısı Windows 95 ile piyasaya sürüldü. Ancak Microsoft inovasyon yapamadı ve temelde Internet Explorer 6’yı beş yıl boyunca toz ve örümcek ağlarını toplamak için yalnız bıraktı. Bu, müşterileri hayal kırıklığına uğrattı, müşteriler başka tarayıcılara yöneldi. Internet Explorer, hatalar, güvenlik sorunları ve modası geçmiş teknoloji ile eşanlamlı hale geldi. Şirket, IE’yi yeniden canlandırmaya çalıştı: 2011’de Internet Explorer 9 ile Microsoft sonunda modern bir tarayıcı yayınladı. Müşteriler tarafından çoğunlukla görülmeyen tarayıcı için birçok yenilik yapılmasına rağmen pazar alanında tutunamadı.

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Bunun yerine, Microsoft Edge’i 2015’te piyasaya süren tamamen yeni bir tarayıcı geliştirdi. Ancak Edge aslında tarayıcının yerini almadı.

Geçene sene açıklama yapılmıştı

Şirket geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi ortamın bugünkü manzaradan çok daha az karmaşık olduğu 2013’ten beri müşteriler IE 11 kullanıyor” dedi. “O zamandan beri, açık web standartları ve daha yeni tarayıcılar – yeni Microsoft Edge gibi – daha iyi, daha yenilikçi çevrimiçi deneyimler sağladı.” açıklaması yapıldı.