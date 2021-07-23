Jeff Bezos’un roketinin tartışma yaratan görüntüsünün nasıl ortaya çıktığı belli oldu

New Shepard roketinin ilginç tasarımı, onu erkek cinsel organına benzeten sosyal medya kullanıcıları arasında sık sık konu oldu. Ancak uzmanlar, bu görüntünün tesadüfi bir şekilde ortaya çıkmadığını söylüyor ve teknik açıklamasını yapıyor.

Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi’nde mühendis ve uzay uçuşu operasyonları profesörü olan Pedro Llanos’a göre; New Shepard’ın karakteristik şekli, altı yolcuya kadar kabin alanını optimize etmek ve roketin Dünya’ya geri dönerken dengesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı.

HACMİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK ÖNCELİKTİ

Llanos, Insider’a, “Tasarımın böyle görünmesinin ana nedeni, Jeff’in ilk hedefinin insanları uzaya göndermek olması, bu nedenle kabinde dört ila altı kişinin olması ve böylece kabin hacmini en üst düzeye çıkarmak amacı. Jeff ayrıca insanların harika bir deneyim yaşayabilmesi için uzaydaki en büyük pencerelere sahip olmak istedi” dedi.

Llanos’a göre; Blue Origin mühendisleri, kapsül şekli için 100’den fazla konfigürasyonu test etti. Llanos, New Shepard gökyüzüne yükselirken kapsülün havayı kesen ilk şey olduğu göz önüne alındığında sürtünmeyi azaltmak için yuvarlandığını belirtiyor.

EKİBİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİRMEK İSTEDİLER

Kapsülün inişte de sabit kalması için de atmosferde New Shepard güçlendiricisinden ayrıldı. Paraşütleri açmadan ve Bezos ile ekibi güvenli bir şekilde yere bırakmadan önce dört dakika düştü. Bu yüzden mühendisler tabanı bu kadar geniş yapmak zorunda kaldılar.

Bezos’un roketi yalnızca, hayali bir sınır olan Kármán hattını hedeflediğinden mühendisleri New Shepard’ın güçlendiricisinin yüksekliğini ve çevresini kısalttı. Bu da şu anki tasarımına ulaşmasında ayrı bir neden oldu.

Uzmanlar, New Shepard’ın benzer görüntüsüne sahip başka roketlerin olduğunu da belirttiler. Özellikle, 30 Temmuz’da NASA ve Boeing’in CST-100 Starliner uzay aracını uzay istasyonuna uçuracak olan United Launch Alliance’ın Atlas V roketinin benzer bir profile sahip olduğunu belirttiler.

GELECEKTE BU TASARIM KULLANILMAYABİLİR

Llanos, gelecekteki ticari uzay görevlerinin benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Blue Origin’in New Glenn adlı bir sonraki roketinin de bir cinsel organdan ziyade kurşuna benzediğini belirtti.

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