Üç boyutlu yazıcı ile kulak yaratmaya çalışacaklar

Pembrokeshire’daki Milford Haven’dan Radyah Miah, mikrotia olarak bilinen doğuştan bir duruma sahip. Yani; Miah, düzgün biçimli bir sol kulağı olmadan doğdu. Swansea Üniversitesi’nden araştırmacılar da Miah için burnundan küçük bir kıkırdak hücresi örneği alarak kulağı için canlı bir iç yapı oluşturmayı içeren yeni bir prosedür uygulayabileceklerini söylüyorlar.

Miah’ın 37 yaşındaki babası Rana, prosedürün kızının kendine olan güvenini artırmaya yardımcı olabileceğini söyledi. “Radiyah saçını bağlayıp kulaklarını deldirmek istiyor” dedi. Rana ayrıca; yeni teknoloji olmadan, cerrahların yeni bir kulak yapmak için muhtemelen kafatasından ve ayrıca göğüs kafesinin üst kısmından kıkırdak almaları gerekeceğini ve bu işlemin de büyük bir yara izi bırakacağını belirtiyor.

Whitaker’ın Swansea’deki ekibi, yüz rekonstrüksiyon cerrahisinde kullanılabilecek kıkırdak oluşturmak için teknikler geliştirmede oldukça ilerlemiş durumdalar.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 100 kişiden biri; doğum, hastalık veya kaza kaynaklı önemli bir yüz farklılığına sahip. Bu araştırma, burun ve kulak kıkırdağından başlayarak vücut parçalarının üç boyutlu baskı ile yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

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